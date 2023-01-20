Пентагон сообщили о новых договоренностях по поставкам оружия Украине

Глава Пентагона Остин сообщил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с председателем Комитета начальников штабов ВС генералом Марком Милли сообщил о новых договоренностях по поставкам оружия Украине. Видеозапись опубликована на сайте ведомства.

По его словам, Запад не намерен замедлять темпы оказания военной помощи украинской стороне в «решающий момент» боевых действий. «Как сказал президент [США Джо] Байден, это решающее десятилетие для мира и это решающий момент для стремления Украины защитить себя», — сказал глава ведомства.

Остин заявил о поставках Киеву 90 боевых машин пехоты и гаубиц Archer Швецией, а также отправке 19 гаубиц Данией и переброске 155-миллиметровых гаубиц из Эстонии. Также, по его словам, Латвия намерена предоставить Украине системы Stigner.

Ранее глава Пентагона заявил, что Нидерланды решили передать украинским военным ракеты и установки Patriot. Он отметил, что «ряд стран сделал важный взнос, который поможет защитить небо Украины, ее города и граждан».