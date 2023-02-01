«Роскосмос»: коррекцию орбиты МКС перенесли на 3 февраля по баллистическим причинам

Коррекцию высоты орбиты Международной космической станции (МКС) перенесли на резервную дату по баллистическим причинам. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Отмечается, что коррекцию орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20», запланированную на среду, 1 февраля, перенесли на 3 февраля по баллистическим причинам.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин сообщил, что высоту орбиты МКС планируют скорректировать днем в среду. Маневр необходим для создания баллистических условий перед запуском «Прогресса МС-22».

В январе гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что в 2023 году РКЦ планирует осуществить около 20 пусков ракет-носителей «Союз».

В том же месяце стало известно, что орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки пилотируемого корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23». Средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 километра.