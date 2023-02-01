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13:47, 1 февраля 2023Наука и техника

Орбиту МКС скорректируют перед запуском «Прогресса МС-22»

Космонавт Петелин: орбиту МКС скорректируют 1 февраля перед запуском «Прогресса МС-22»

Фото: NASA

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируют скорректировать днем в среду. Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.

По его словам, коррекция высоты орбиты необходима для создания баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-22», посадкой корабля «Союз МС-22» и беспилотным запуском «Союза МС-23».

Корабль «Прогресс МС-22» планируют запустить 9 февраля, а «Союз МС-23» — 20 февраля.

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Ранее генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что в 2023 году РКЦ планирует осуществить около 20 пусков ракет-носителей «Союз», а в 2022 году осуществили 19 пусков «Союзов».

В январе стало известно, что орбиту МКС к запуску «Союза МС-23» подняли на 1,6 километра при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-20». В том же месяце в Ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщили, что на Байконуре начались предполетные испытания «Союза МС-23», который заменит поврежденный корабль «Союз МС-22».

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Даниил Иринин
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