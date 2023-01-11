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19:09, 11 января 2023Наука и техника

На Байконуре начались предполетные испытания замены поврежденного «Союза»

На космодроме Байконур начались предполетные испытания пилотируемого корабля «Союз МС-23»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На космодроме Байконур начались предполетные испытания пилотируемого космического корабля «Союз МС-23», который заменит поврежденный «Союз МС-22». Об этом сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», передает ТАСС.

Отмечается, что заключительный этап наземной подготовки корабля «Союз МС-23» к полету в беспилотном режиме на Международную космическую станцию (МКС) начинается на техническом комплексе площадки 254 космодрома Байконур.

Кораблю предстоит пройти комплексные электроиспытания, а также подготовку к испытаниям на герметичность.

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Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что «Союз МС-23», который заменит Союз МС-22», запустят к МКС 20 февраля. До возникновения нештатной ситуации корабль планировали запустить 16 марта.

15 декабря стало известно, что на пилотируемом космическом корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.

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Даниил Иринин
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