На Байконуре начались предполетные испытания замены поврежденного «Союза»

На космодроме Байконур начались предполетные испытания пилотируемого корабля «Союз МС-23»

На космодроме Байконур начались предполетные испытания пилотируемого космического корабля «Союз МС-23», который заменит поврежденный «Союз МС-22». Об этом сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», передает ТАСС.

Отмечается, что заключительный этап наземной подготовки корабля «Союз МС-23» к полету в беспилотном режиме на Международную космическую станцию (МКС) начинается на техническом комплексе площадки 254 космодрома Байконур.

Кораблю предстоит пройти комплексные электроиспытания, а также подготовку к испытаниям на герметичность.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что «Союз МС-23», который заменит Союз МС-22», запустят к МКС 20 февраля. До возникновения нештатной ситуации корабль планировали запустить 16 марта.

15 декабря стало известно, что на пилотируемом космическом корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.