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04:40, 2 февраля 2023Культура

Фильм российского режиссера показали на Роттердамском кинофестивале

Фильм российского режиссера Наталии Мещаниновой показали на Роттердамском кинофестивале
Наталия Мещанинова

Наталия Мещанинова . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В программе Big Screen Competition 52-го Роттердамского кинофестиваля прошла премьера фильма «Один маленький ночной секрет» российского режиссера Наталии Мещаниновой. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Это уже шестая кинокартина, которая Мещанинова представляет в Роттердаме. Фильм рассказывает о скрытом насилии внутри семьи.

В июне 2021 года стало известно, что Мещанинова получит грант кураторского Фонда Хуберта Балса при Международном кинофестивале в Роттердаме в размере 10 тысяч евро на съемки фильма.

Всего в программе Big Screen Competition было представлено 16 фильмов из Аргентины, Японии, Южной Кореи, Дании, Мексики, Бельгии, Португалии, Индии и Грузии.

В 2018 году Наталия Мещанинова получила премию «Ника» в номинации «Лучшая сценарная работа» за фильм «Аритмия». В том же году режиссер получила гран-при фестиваля «Кинотавр» за картину «Сердце мира»

Международный Роттердамский кинофестиваль — ежегодный фестиваль, который проводится в различных кинотеатрах Роттердама в конце января.

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Марина Совина
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