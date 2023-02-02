Обвиняемый по делу о наркотиках бывший боец ЧВК «Вагнер» сбежал от суда

В Кинешме суд объявил в розыск фигуранта дела после его записки «Уехал воевать на Украину»

Городской суд Кинешмы Ивановской области объявил в розыск обвиняемого в незаконном обороте наркотиков местного жителя, 27-летнего Николая Никола, оставившего записку «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый, находившийся под домашним арестом, не явился на очередное заседание по своему уголовному делу, в связи с чем процесс был приостановлен, а полиции направлен запрос на розыск скрывшегося фигуранта. Между тем правоохранители, посетив квартиру Никола, обнаружили там снятый им электронный браслет и записку. Помимо того, силовики сочли, что он организовал дома наркопритон. Оттуда были изъяты посуда для приготовления наркотиков, шприцы и весы.

Никол уже скрывался от суда год назад. Оказалось, что он уехал на тренировочную базу частной военной компании «Вагнер», а затем на специальную военную операцию. Получив ранение и награды, Никол вернулся в Кинешму осенью 2022 года. Его арестовали, но затем суд отпустил его под домашний арест, приняв доводы Никола о том, что он проявил себя в боевых действиях и нуждается в лечении. Судебный процесс над ним несколько раз переносился, пока Никол опять не скрылся.

Его должны были судить за наркотики. Полицейские задержали Никола с товарищем, когда они достали из тайника закладку с метадоном весной 2022 года, а дома у него обнаружили запас марихуаны. Так он попал под следствие, но дважды сбежал от суда.