«Пятерочка» поддержала проект по борьбе с ожирением детей в Свердловской области

«Пятерочка» поддержала соцпроект по борьбе с детским ожирением в Свердловской области

Торговая сеть «Пятерочка» в рамках программы «Забота о сообществе» поддержала проект социального воздействия по профилактике ожирения у детей 6–9 лет в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Проект был запущен при поддержке правительства региона и государственной корпорации развития ВЭБ РФ, которая традиционно выступает оператором подобных проектов в стране. Торговая сеть стала первым представителем ретейла, поддержавшим инструмент социального воздействия.

В рамках программы планируется выявить в детских садах и школах региона детей с избыточной массой тела и разработать эффективную модель профилактики ожирения, включая формирования у них представления о правильном пищевом поведении. Как ожидается, по итогам работы нормализация или снижение индекса массы тела будет зафиксировано не менее чем у 400 детей, находящихся под наблюдением на протяжении года.

В рамках проекта на базе клиники «Центр семейной медицины» в Екатеринбурге работает команда специалистов (педиатр, диетолог, клинический психолог, специалист по физической активности). В их задачу входит работа с семьей, изменение образа жизни не только ребенка, но и других ее членов, гармонизация детско-родительских отношений.

Участие в проекте включает сочетание индивидуальных очных и телемедицинских консультаций специалистов, возможность обучения в онлайн-школе для родителей и прохождение интерактивного курса для закрепления и поддержания результата. Кроме того, врачи, которые привлекаются к участию в проекте, проходили дополнительное обучение в четырехнедельном курсе по современным основам детского питания. Обратиться к команде специалистов может любая семья, предварительно записавшись.

В разработке программы проекта по приглашению торговой сети приняла участие Мария Кардакова, нутрициолог, член Всероссийского союза диетологов, нутрициологов и пищевых технологов.

Для максимального привлечения внимания к проекту «Пятерочка» также запустила в магазинах Екатеринбурга радиоролики с информацией о программе и условиях участия в ней. Помимо этого, компания предоставляет возможность для своих сотрудников, в случае необходимости, записать детей на профилактику.

«Наша задача — не просто обеспечить продуктами питания и необходимыми товарами гостей "Пятерочки" почти по всей стране, а в том числе и мотивировать всех с раннего возраста потреблять правильную и здоровую пищу. Избыточный вес — это в первую очередь повышенный риск целого ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы, поэтому именно ранняя диагностика и профилактика имеют огромное значение. К сожалению, проблема детского ожирения в обществе не вызывает настороженности, и зачастую взрослые не проявляют необходимого беспокойства. Мы хотим, чтобы жители Свердловской области, особенно молодые семьи, ответственно подходили к своему здоровью и здоровью своих детей и формировали правильные пищевые привычки», — отметила Алина Юхневич, руководитель программы «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка».

Решение о разработке долгосрочной комплексной программы и тестирования ее на территории Свердловской области было принято по итогам проведенного при содействии ВОЗ в 2019–2020 годах обследования 3000 детей в возрасте 7 лет в 70 школах Екатеринбурга. Оно показало, что 27,7 процента детей, проживающих в регионе, имеют избыточный вес, в том числе 9,9 процента - ожирение. Эти параметры оказались выше средних показателей по стране. Кроме того, у большинства детей уже в младших классах выявились факторы риска ожирения: малоподвижный образ жизни, чрезмерное увлечение мобильными и компьютерными играми и неправильный режим питания.

Реализация проекта продлится до 31 июля 2024 года. В случае успешного завершения проект может быть масштабирован и на другие регионы страны.