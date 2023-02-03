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15:46, 3 февраля 2023Из жизни

Голый подросток проснулся посреди ночи и спугнул грабителей

Daily Mail: голый австралиец спугнул пробравшихся в дом грабителей

Фото: Shutterstock

Подросток из австралийского города Сидней проснулся посреди ночи и спугнул грабителей, которые пробрались в его дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 31 января. Как рассказал 17-летний австралиец по имени Джек, в ту ночь из-за жары он спал в своей комнате. В какой-то момент его разбудил странный шум.

«Последнюю неделю было жарко, и я пытался спастись от жары, поэтому я был голым! — вспомнил юноша. — Я смотрю на дверь и слышу, как кто-то открывает ее, и я в полусне думаю: "Надеюсь, это не моя мама, потому что я голый"».

По словам Джека, злоумышленник, заметив его, выругался и постарался тихо закрыть дверь. Спустя несколько секунд подросток вскочил с кровати и успел увидеть, как один из преступников выбегает из дома по лестнице.

Как отметил юноша, он вызвал полицию и хотел броситься за злоумышленниками в погоню, но сначала ему пришлось одеться. К этому времени грабители скрылись, однако украсть ничего в итоге не успели. Сам подросток также не пострадал.

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Варвара Кошечкина
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