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16:44, 3 февраля 2023Наука и техника

Стало известно о трех альтернативах российской пилотируемой космонавтики

«Известия»: у российской пилотируемой космонавтики есть три альтернативы

Фото: NASA

Решение о будущем российского участия в Международной космической станции (МКС) будет приниматься на закрытом заседании совета главных конструкторов, который пройдет 6 февраля в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Об этом со ссылкой на три источника пишут «Известия».

По словам одного из собеседников, на совещании будут обсуждать реальное техническое состоянии МКС. Другой спикер отметил, что решение, которое примут участники совета, будет почти обязательно к исполнению «Роскосмосом». Третий источник назвал состояние станции удовлетворительным.

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, у российской пилотируемой программы после 2028 года есть три альтернативы. Первая — продление участия в МКС до 2030 года. Вторая — создание российской орбитальной станции (РОС). Третья — прекращение пилотируемых программ.

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В августе госкорпорация представила макет российской орбитальной станции.

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Иван Потапов
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