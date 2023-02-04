Замминистра энергетики Украины Колесник предложил предоставить Европе газохранилища страны

Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики страны Николая Колесника.

«Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Европейского союза», — сказал он.

По словам Колесника, сезон закачки нефти начнется уже через несколько месяцев. Замминистра уточнил, что большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран Евросоюза заполнены, в то время как для украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) это даст возможность привлечь новых покупателей по межгосударственным точкам соединения.

Кроме того, он добавил, что Киев заинтересован в реализации проекта Южного газового коридора и готов к совместной работе в области диверсификации путей снабжения природным газом.

Ранее на Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о повреждении подстанции в центральном, южном и юго-западном регионах страны.

