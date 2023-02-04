Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:16, 4 февраля 2023Бывший СССР

Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе

Замминистра энергетики Украины Колесник предложил предоставить Европе газохранилища страны

Фото: Unsplash

Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики страны Николая Колесника.

«Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Европейского союза», — сказал он.

По словам Колесника, сезон закачки нефти начнется уже через несколько месяцев. Замминистра уточнил, что большинство подземных хранилищ газа (ПХГ) стран Евросоюза заполнены, в то время как для украинского оператора газотранспортной системы (ГТС) это даст возможность привлечь новых покупателей по межгосударственным точкам соединения.

Кроме того, он добавил, что Киев заинтересован в реализации проекта Южного газового коридора и готов к совместной работе в области диверсификации путей снабжения природным газом.

Ранее на Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о повреждении подстанции в центральном, южном и юго-западном регионах страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении в ЛНР известного командира Мангушева
Венгрия обвинила Европарламент в эскалации украинского конфликта
На Украине допустили отставку Зеленского
Лобовое столкновение двух автомобилей привело к смерти людей в Подмосковье
Четыре человека погибли в ДТП на российской трассе
В Эстонии прояснили позицию по возможному бойкоту Олимпиады-2024 из-за россиян
В Одессу из-за масштабной аварии на подстанции доставят все имеющиеся генераторы
Украина предложила предоставить газохранилища страны Европе
«Роскосмос» показал ракету с изображением монумента «Родина-мать»
Стало известно о краже денег на строительство забора между Латвией и Белоруссией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.