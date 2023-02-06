В российском регионе охотник застрелил друга вместо косули и попал под следствие

В Забайкальском крае охотник решил добыть косулю, но застрелил из ружья 28-летнего друга

В Забайкальском крае 42-летний охотник случайно застрелил своего 28-летнего друга. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 февраля товарищи отправились на загонную охоту в лес недалеко от села Зюлизикан Нерчинского района. Там фигурант заметил несколько косуль, захотел добыть их и начал стрелять из ружья. Однако он попал в напарника и нанес ему смертельное ранение.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Следователи допросили свидетелей, подозреваемого, изъяли оружие преступления. Сейчас россиянин находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в Дагестане охотник случайно подстрелил друга, перепутав его с раненым шакалом.