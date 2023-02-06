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20:21, 6 февраля 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка зарезала мешавшего ей спать 41-летнего сына

В Омске 60-летняя мать зарезала 41-летнего сына, так как он мешал ей спать

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Омске задержали 60-летнюю пенсионерку, зарезавшую 41-летнего сына. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 февраля нашли тело погибшего в квартире на улице Химиков. Вскоре выяснили, что мать жертвы выпивала с мужчиной. Затем она захотела спать, но россиянин мешал ей. Тогда она взяла нож и ударила им сына, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об аресте фигурантки.

Ранее стало известно, что в Омске перед судом предстанет 59-летний мужчина по обвинению в совращении шести детей.

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Екатерина Власова
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Российская пенсионерка зарезала мешавшего ей спать 41-летнего сына
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