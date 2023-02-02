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12:48, 2 февраля 2023Силовые структуры

Звавшего к себе домой «на сладости» россиянина обвинили в совращении детей

В Омске мужчину, звавшего к себе домой «на сладости», обвинили в совращении шести детей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Омске перед судом предстанет 59-летний местный житель, которого обвинили в совращении шести детей. Об этом в четверг, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчине вменяют десять сексуальных преступлений. По данным правоохранителей, с июня 2020 года по март 2022-го он приглашал к себе домой детей бывшей сожительницы и знакомой, обещая угостить их сладостями и что-то подарить. К доверчивым детям фигурант домогался.

С заявлением в полицию обратилась бабушка одной из потерпевших. Свою вину россиянин не признает. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что призера конкурса «Сердце отдаю детям» обвинили в надругательстве над школьником.

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Илона Палей
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