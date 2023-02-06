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20:39, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

Новое требование Украины к Германии раскритиковали

В Twitter раскритиковали требование Мельника к Германии поставить Украине истребители

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в своем Twitter-аккаунте опубликовал пост, в котором призвал Германию поставить Вооруженным силам Украины истребители. В комментариях к публикации пользователи соцсети раскритиковали новое требование Киева.

В посте замглавы МИД Украины ответил на вопрос журналистов газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, какую технику Берлин должен передать Киеву следующей. «Ответ очевиден: Украина отчаянно нуждается в истребителях Tornado и Eurofighter. Дорогое немецкое правительство, пожалуйста, не медлите. Поступите правильно!» — написал он.

Многие пользователи Twitter негативно высказались о требовании Мельника. «Что будет следующим, ядерные ракеты дальнего радиуса действия? Если что, мы не являемся бесплатной службой доставки пиццы», — напомнил комментатор под ником Vindobona. «Может быть, истребители должны быть еще и с немецкими летчиками?» — поинтересовался Claude Gruenbaer.

«Поступить правильно? В таком случае Германия должна остановиться, иначе рискует стать участником этого конфликта», — поделился мнением пользователь с ником Confianus Espafer.

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Олег Давыдов
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