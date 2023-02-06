Молодого россиянина осудят за убийство со съедением языка жертвы в 2020 году

В Петербурге будут судить 24-летнего юношу, отрезавшего и съевшего язык незнакомца

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дела троих мужчин об убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 27 октября 2020 года 24-летний юноша в парке напал на незнакомца, сто раз ударил его ножом, отрезал часть языка и съел его. Тело он переместил в дренажную трубу и скрылся.

20 ноября 2021 года он с 27-летним товарищем избил автослесаря в гаражах из-за неприязни, а затем зарезал. Гараж подельники сожгли, а тело поместили в машину, которой управлял их 24-летний знакомый. По дороге они попали в ДТП и тело погибшего выпало на проезжую часть. Тогда приятели решили сбежать.

По факту произошедшего были возбуждены дела по пунктам «а,ж,и» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 2 статьи 167 («Уничтожение и повреждение чужого имущества») и статьи 316 («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления») Уголовного кодекса РФ.