Виктория Абрамченко утвердила план экологических миссий на территориях ДНР и ЛНР

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план экологических миссий в ДНР и ЛНР

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила Программу направления в ЛНР и ДНР экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти этих субъектов на 2023 - 2025 годы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

В программе предусмотрено 50 различных мероприятий, которые нацелены на формирование бережного отношения к окружающей среде, экологическое воспитание и просвещение.

«По поручению президента новые субъекты войдут в число участников всероссийских экологических акций. Так, в рамках акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес" жители республик вместе с местными администрациями и лесничествами примут участие в высадке саженцев деревьев и кустарников. Очень важно распространить в новых регионах единые российские стандарты не только в социальной сфере, но и в сфере заботы об окружающей среде. Лесные богатства – достояние страны и ее граждан, и не менее важно, чтобы мы были едины в своем бережном отношении к лесу, в понимании, как ему можно помочь и как без вреда использовать его ресурсы», — отметила Виктория Абрамченко.

Программа мероприятий до 2025 года включает также проведение всероссийской акции «Вода России», в рамках которой будет проведена расчистка русла местных рек, очистка прибрежных территорий от древесных завалов и мусора. Также в плане на ближайшие годы — проведение мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

«Экологические инициативы, которые уже не один год реализуются во многих регионах России, нашли живой отклик среди наших граждан. Организуются волонтерские группы, молодежь с удовольствием участвует в уборке мусора, облагораживает природные территории. Большая проблема решается маленькими шагами, и когда это организовано, поддержано государством, делать это проще и легче. Уверена, что жители новых территорий с удовольствием присоединяться к таким инициативам», — подчеркнула Виктория Абрамченко.

Вице-премьер также обратила внимание на такой важных аспект, как доступность знаний об охране окружающей среды, включение экологической темы в образовательные процессы. Помочь природе можно только обладая знаниями, поэтому основная часть мероприятий Программы, по ее словам, направлена на просвещение.

На ближайшие три года запланированы лекции, семинары, повышение квалификации специалистов в области охраны природы, подготовка кадров, экспедиции в заповедные места, проведение экологических конкурсов и празднование профессиональных праздников. Регионы России будут оказывать методическую помощь специалистам ДНР и ЛНР, будут созданы системы управления природных ресурсов — как организационные, так и цифровые. Большое внимание будет уделено наглядным пособиям по охране лесов от пожаров. У детей и взрослых будет возможность организованно поучаствовать в мероприятиях по защите перелетных птиц.

Напомним, поручение о соответствующих мерах дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Правительству Российской Федерации совместно с правительством Донецкой Народной Республики, правительством Луганской Народной Республики и иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с привлечением автономной некоммерческой организации «Сад Памяти» поручено разработать программу, предусматривающую направление в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику экологических гуманитарных миссий и подготовку кадров для органов государственной власти указанных субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области охраны окружающей среды и природопользования, и обеспечить реализацию этой программы в целях минимизации ущерба, причиненного природным объектам в результате боевых действий.

