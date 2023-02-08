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15:07, 8 февраля 2023Силовые структуры

Полиция пришла с обысками в автошколы российского города из-за водительских прав

Полиция проводит обыски в автошколах Петербурга по делу о взятках за водительские права

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция проводит масштабные обыски в нескольких автошколах Петербурга в рамках уголовного дела о взятках за получение водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

В пяти учебных центрах российского города выявлены факты фиктивного обучения теории и практике вождения, за что кандидаты на получение прав платили от 65 тысяч до 160 тысяч рублей. Также им гарантировали успешную сдачу экзаменов в ГИБДД.

В ходе следствия правоохранители установили, что в коррупционной схеме на протяжении нескольких лет участвовали бывшие и действующие сотрудники двух межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД.

Работники автошкол и их сообщники из дорожной полиции доставляются в правоохранительные органы для проведения следственных действий.

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Любовь Ширижик
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