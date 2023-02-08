Захарова пожаловалась на дипломатию преследования со стороны Борреля

Захарова: представитель ЕС Боррель ведет в отношении МИД России дипломатию преследования

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ведет в отношении МИД России и его делегаций дипломатию преследования в информационном поле. На это в эфире радио Sputnik пожаловалась официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

«Буквально по пятам, по каждому шагу Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты Америки, но в первую очередь Боррель, мне кажется, это часть его работы, просто действительно преследуют российскую делегацию в информационном плане, да и потом уже в практическом», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что российская дипломатия успешно справляется с намеченными задачами и без взаимодействия со структурами ЕС, «не обращая внимания на надменные и ненавистные комментарии» со стороны самого Борреля.

Ранее она отреагировала на слова представителя ЕС о том, что, запрещая работу ряда российских СМИ, Европа не нападает на свободу слова, а защищает ее. Захарова назвала мнение Борреля неадекватным. «Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — прокомментировала дипломат.