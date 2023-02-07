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14:09, 7 февраля 2023Мир

Захарова отреагировала на слова Борреля о запрете российских СМИ в Европе

Мария Захарова заявила о неадекватности действий по защите свободы слова в Европе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Действия по ограничению работы российских СМИ в Европе неадекватны. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Во вторник, 7 февраля, он заявил, что, запрещая работу ряда российских СМИ, Европа не нападает на свободу слова, а защищает ее. Боррель также призвал действовать в этом вопросе более амбициозно.

«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — прокомментировала это высказывание Захарова.

7 февраля Боррель также заявил, что страны Запада поддерживают российские СМИ, которые были признаны иноагентами. «И это не просто риторика. Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе», — заверил глава европейской дипломатии.

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Полина Матюхина
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