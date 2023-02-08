Названа отличительная черта землетрясения в Турции

В посольстве Турции назвали отличительной чертой землетрясения независимость толчков

Главной особенностью мощного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля, стала независимость толчков. Такую отличительную черту стихийного бедствия назвали в турецком посольстве в России, передает РБК.

В качестве другой особенности можно выделить афтершоки, которые ощущались в турецких городах и в других странах спустя несколько часов после первого землетрясения, уточнили в диппредставительстве.

Сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции около 4 часов утра 6 февраля — эпицентр находился в провинции Кахраманмараш на юге страны. После полудня в тот же день в центральной части республики был зафиксирован еще один толчок магнитудой 7,7. Оба землетрясения ощущались также в Сирии, Грузии, Ираке, Ливане, Армении, Израиле, Абхазии и на Кипре. Позже, 7 и 8 февраля, в Турции были зафиксированы новые подземные толчки меньшей силы.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии уже достигло 10 тысяч человек. В десяти провинциях Турции, которые затронуло бедствие, на три месяца объявлено чрезвычайное положение.