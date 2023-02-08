Мадонна отреагировала на критику хейтеров по поводу пластики лица

Мадонна связала критику внешности с противостоянием хейтеров ее наглому поведению

Американская поп-исполнительница Мадонна отреагировала на критику хейтеров, которые обругали ее внешний вид на премии «Грэмми-2023». На эту тему она высказалась в новом посте на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

64-летняя певица посетила церемонию награждения в черном костюме с нюдовым макияжем. Тогда поклонников смутило чересчур моложавое лицо знаменитости, из-за чего они заподозрили ее в обращении к пластическому хирургу или косметологу. В частности, фанаты заметили острые скулы и отсутствие морщин на лице гостьи мероприятия.

Мадонна связывает нелестные высказывания по поводу ее внешности с противостоянием хейтеров ее наглому поведению. Кроме того, по ее словам, хейтеры хотят пристыдить женщин, которые не отказываются быть в центре внимания вопреки своему возрасту. «Я снова попала в поле эйджизма и женоненавистничества, которое пронизывает наш мир», — посетовала она.

В заключение исполнительница заявила, что продолжит «расширять границы, выступать против патриархата и наслаждаться своей жизнью». «Вы не сломаете мою душу!» — сказала знаменитость.

Ранее в феврале анонимный источник рассказал, что лицо 64-летней поп-исполнительницы стало одутловатым из-за желания вернуть высокие скулы, которые прославили ее в 2000-х годах.