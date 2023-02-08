Рукопись хита Дэвида Боуи продали почти за пять миллионов рублей

Рукопись хита Дэвида Боуи The Jean Genie продали почти за пять миллионов рублей

Рукопись хита рок-музыканта Дэвид Боуи The Jean Genie продали за 68,7 тысячи долларов (почти пять миллионов рублей). Об этом пишет «Би-би-си».

Рукопись представляет собой текст на линованной бумаге, состоящий из 18 строк, озаглавленный и подписанный самим Боуи. Отмечается, что в 1973 году исполнитель подарил ее основателю своего фан-клуба в Нью-Йорке Нилу Питерсу. Питерс решил выставить рукопись на продажу после того, как в 2022 году текст Starman ушел с молотка за 218 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей).

В 2017 году сообщалось, что Дэвид Боуи стал первым сольным артистом, в честь которого Королевская почта Великобритании выпустила марки. На шести из десяти видов марок использованы изображения обложек альбомов исполнителя, в том числе Hunky Dory и Aladdin Sane. Остальные четыре посвящены концертным турам Боуи в различных образах, включая его альтер-эго Зигги Стардаста.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.