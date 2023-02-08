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21:24, 8 февраля 2023Россия

В России предсказали эскалацию на Украине после визита Зеленского в Лондон

Полковник в запасе Кнутов предсказал эскалацию на Украине после визита Зеленского в Лондон
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Полковник в запасе Юрий Кнутов предсказал серьезнейшую эскалацию ситуации на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Военный эксперт отметил, что британский премьер-министр Риши Сунак еще не сообщил какие именно дальнобойные средства Лондон планирует поставить Киеву, самым опасным вариантом развития событий будет отправка ракет ATACMS, которые запускаются при помощи пусковых установок HIMARS.

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Кнутов подчеркнул, что в случае передачи таких вооружений России следует предпринимать радикальные меры в ответ, в том числе бомбы большого калибра и вакуумные боеприпасы большой мощности. Кроме того, необходимо создавать плотную группировку зенитно-ракетных комплексов и наращивать системы противовоздушной обороны (ПВО) значительными темпами.

«С точки зрения Великобритании, это шаг на серьёзнейшую эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией», — резюмировал полковник в запасе.

Ранее в российском посольстве в Соединенном Королевстве пригрозили, что решение властей Великобритании о поставках истребителей Украине будет иметь последствия для Европы и всего мира. В ведомстве отметили, что «кровавая жатва» очередного витка эскалации будет на совести Лондона.

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Марина Совина
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