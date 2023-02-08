В России предсказали эскалацию на Украине после визита Зеленского в Лондон

Полковник в запасе Кнутов предсказал эскалацию на Украине после визита Зеленского в Лондон

Полковник в запасе Юрий Кнутов предсказал серьезнейшую эскалацию ситуации на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Военный эксперт отметил, что британский премьер-министр Риши Сунак еще не сообщил какие именно дальнобойные средства Лондон планирует поставить Киеву, самым опасным вариантом развития событий будет отправка ракет ATACMS, которые запускаются при помощи пусковых установок HIMARS.

Кнутов подчеркнул, что в случае передачи таких вооружений России следует предпринимать радикальные меры в ответ, в том числе бомбы большого калибра и вакуумные боеприпасы большой мощности. Кроме того, необходимо создавать плотную группировку зенитно-ракетных комплексов и наращивать системы противовоздушной обороны (ПВО) значительными темпами.

«С точки зрения Великобритании, это шаг на серьёзнейшую эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией», — резюмировал полковник в запасе.

Ранее в российском посольстве в Соединенном Королевстве пригрозили, что решение властей Великобритании о поставках истребителей Украине будет иметь последствия для Европы и всего мира. В ведомстве отметили, что «кровавая жатва» очередного витка эскалации будет на совести Лондона.

