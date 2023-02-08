Байден в обращении к Конгрессу четыре раза упомянул Путина и ни разу Россию

Президент США Байден в обращении к Конгрессу 4 раза упомянул Путина и ни разу Россию

Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу о положении дел в стране содержит четыре упоминания президента России Владимира Путина, при этом РФ не упомянута ни разу, следует из текста обращения, распространенного Белым домом. На это обратило внимание РИА Новости.

Байден выступает с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике США во вторник, 7 февраля (в среду, 8 февраля по Москве).

В ходе выступления он назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века» для США и всего мира. Он также пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.