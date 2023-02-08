Премьер Японии высказался об изменении позиции Токио по Курилам

Премьер Японии Кисида заявил, что позиция Токио по островам южной части Курил не изменится

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по вопросу принадлежности островов южной части Курил не изменится. Слова политика приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что текущая базовая позиция японского правительства заключается в определении принадлежности четырех островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) и в продолжении переговоров о заключении мирного договора.

«И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», — заключил Кисида.

Ранее у посольства России в Токио начались акции за возвращение «северных территорий». Участники мероприятия передвигались на фургонах и выкрикивают в громкоговорители лозунги с требованием вернуть острова. Также была замечена группа людей с вертикальным транспарантом «Отобьем обратно северные территории».

В апреле прошлого года Япония впервые с 2003 года официально обозначила российские Южные Курилы незаконно оккупированными северными территориями. Последние несколько лет Токио говорил о Курилах как об островах, «на которые распространяется суверенитет Японии».