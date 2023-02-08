Грузинское МВД задержало получившего 500 тысяч долларов грабителя «Банка Грузии»

Грузинское МВД задержало Бадри Эсебуа, который получил 500 тысяч долларов во время ограбления филиала «Банка Грузии» в 2020 году. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Бывший военный был задержан в регионе Самегрело. Уточняется, что на месте изъяли огнестрельное оружие и патроны. Его обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса (УК) страны, в том числе за совершение террористического акта, захват заложников с целью терроризма, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов.

Как отмечается, ему грозит до 15 лет заключения. «Sputnik Грузия» напомнило слова министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, который заявил, что задержание Эсебуа стало «делом чести» для ведомства.

Ограбление произошло 21 октября 2020 года. Как сообщалось, вооруженный автоматом мужчина ворвался в филиал кредитной организации, взял в заложники 43 человека и потребовал деньги, а также гарантии безопасного отхода. Спецоперация по освобождению заложников велась более восьми часов. Правоохранители отдали мужчине 500 тысяч долларов, которые он требовал в качестве выкупа.