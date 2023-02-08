В Молдавии объяснили рассылку повесток жителям республики

МО Молдавии объяснило, что рассылает повестки гражданам для актуализации базы данных

Министерство обороны (МО) Молдавии объяснило рассылку повесток местным жителям. На сайте оборонного ведомства говорится, что граждане республики получают извещения в целях актуализации базы данных Военно-территориальных центров.

«Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются (...) Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе», — говорится в сообщении министерства. Там же уточняется, что повестки рассылаются на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов.

В Минобороны подчеркнули, что подобные приказы о вызовах направляются гражданам постоянно. Однако в последнее время «активизировались попытки манипуляций и спекуляций на эту тему». В связи с этим местных жителей призвали быть бдительными и не распространять дезинформацию.

В среду, 8 февраля, лидер молдавской партии «Строим Европу дома», бывший заместитель главы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк рассказал о ежедневной рассылке повесток гражданам. В своем Telegram-канале он заявил, что власти страны полны решимости втянуть Молдавию в войну.