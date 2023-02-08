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17:25, 8 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии объяснили рассылку повесток жителям республики

МО Молдавии объяснило, что рассылает повестки гражданам для актуализации базы данных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны (МО) Молдавии объяснило рассылку повесток местным жителям. На сайте оборонного ведомства говорится, что граждане республики получают извещения в целях актуализации базы данных Военно-территориальных центров.

«Манипуляции в онлайн-среде с приказами о призыве граждан в военно-территориальные центры продолжаются (...) Выдача приказов о повестках не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе», — говорится в сообщении министерства. Там же уточняется, что повестки рассылаются на основании Положения о военно-управленческой деятельности и лимите численности военно-управленческих органов.

В Минобороны подчеркнули, что подобные приказы о вызовах направляются гражданам постоянно. Однако в последнее время «активизировались попытки манипуляций и спекуляций на эту тему». В связи с этим местных жителей призвали быть бдительными и не распространять дезинформацию.

В среду, 8 февраля, лидер молдавской партии «Строим Европу дома», бывший заместитель главы Генерального комиссариата полиции республики Георгий Кавкалюк рассказал о ежедневной рассылке повесток гражданам. В своем Telegram-канале он заявил, что власти страны полны решимости втянуть Молдавию в войну.

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Варвара Кошечкина
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