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22:00, 8 февраля 2023Бывший СССР

На Украине предрекли «охоту на ведьм» из-за политики Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин предрек госпереворот из-за кадровых перестановок Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала предрек государственный переворот в стране из-за массовых кадровых перестановок и политики нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это охота на ведьм. Добром это не кончится. Это элементарная физика: сила действия порождает адекватную силу противодействия», — заявил политик.

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По мнению Соскина, усиливающееся давление властей спровоцирует ответ. Он добавил, что недавние шаги администрации Зеленского свидетельствуют об ужесточении режима, подобная политика закончится поиском врагов среди украинского населения.

Экс-советник Кучмы также выразил мнение, что роль в падении нынешнего президента Украины также сыграют неудачи украинской армии в конфликте с Россией, что усиливает напряжение в обществе.

Ранее Соскин заявил, что политика нынешнего президента Владимира Зеленского в скором времени приведет страну к диктатуре. Политик назвал решение о продлении военного положения и приказ о мобилизации рычагом киевского режима, который позволяет Зеленскому укреплять свою власть.

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Марина Совина
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