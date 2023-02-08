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15:13, 8 февраля 2023Ценности

Россиянам назвали самые трендовые вещи на весну 2023 года

Gloria Jeans: трикотажные бомберы станут трендовой одеждой весны 2023 года

Фото: предоставлено пресс-службой Gloria Jeans

Представители бренда Gloria Jeans назвали трендовую одежду на весну 2023 года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 8 февраля.

В список самых стильных вещей вошли ветровки на молнии с эффектом колор-блок, который подразумевает смешение ярких цветов, сложно сочетающихся друг с другом. В то же время, по словам экспертов, популярными станут трикотажные бомберы-оверсайз с элементами преппи.

Фото: предоставлено пресс-службой Gloria Jeans

Кроме того, специалисты призвали россиян включить в гардероб классические двубортные тренчи с клетчатой подкладкой молочного и песочного оттенков или цвета хаки. Также актуальность грядущей весной обретут легкие стеганые куртки базовых цветов.

Ранее в феврале представители бренда Gloria Jeans перечислили модные цвета весны 2023 года. Специалисты назвали пастельные оттенки, среди которых небесно-голубой, капучино и мятный, самыми актуальными в грядущем сезоне.

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Екатерина Ештокина
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