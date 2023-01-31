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18:10, 1 февраля 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные цвета весны 2023 года

Gloria Jeans: актуальность весной 2023 года обретут пастельные оттенки и оливковый цвет

Фото: Пресс-служба Gloria Jeans

Представители бренда Gloria Jeans назвали самые модные цвета весны 2023 года. Соответствующий пресс-релиз появился в распоряжении «Ленты.ру» в среду, 1 февраля.

Собеседники издания призвали россиян включить в гардероб одежду пастельных оттенков, среди которых небесно-голубой, капучино и мятный. По их мнению, упомянутые цвета являются отличной альтернативной привычному базовому белому. «Эти оттенки будут удачно сочетаться с любыми деталями», — говорится в сообщении.

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Кроме того, актуальность грядущей весной обретут оливковый и лавандовый цвета. «Первый можно комбинировать с шоколадными и теплыми бежевыми оттенками, второй — со светлым ментоловым», — уточнили специалисты и добавили, что в тренде остаются и сложные оттенки серого — дымчатый, графитовый, темный бетон, которые отлично смотрятся друг с другом.

Ранее в январе звездный парикмахер назвал самую трендовую прическу 2023 года. Креативный директор ColorWow Дом Сили рассказал, что модными станут стрижки, имитирующие букву «C».

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Майя Пономаренко
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