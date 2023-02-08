Для беспилотных автомобилей придумали новый светофор

IEEE: четвертый сигнал светофора поможет водителям и беспилотникам скоординироваться

Американские ученые придумали внедрить четвертый сигнал светофора, чтобы скоординировать действия водителей и беспилотных транспортных средств. Исследование было опубликовано в журнале IEEE Explore.

По словам специалистов Университета штата Северная Каролина (США), в будущем большое количество беспилотных автомобилей на дорогах может спровоцировать появление заторов. Чтобы решить эту проблему, инженеры предложили установить на перекрестках новые светофоры с четырьмя сигналами.

В материале говорится, что четвертый сигнал светофора на конкретном перекрестке будет включаться в момент, когда в потоке окажется определенный процент беспилотных автомобилей. Вместо того чтобы останавливаться, двигаться или замедляться, четвертый сигнал будет показывать, что водителям автомобилей нужно поступать так же, как беспилотники.

Ученые отметили, что новый сигнал никак не влияет на автономные транспортные средства, которые передают данные между собой. Однако они сигнализируют живым водителям, что на перекрестке образовалось скопление беспилотных автомобилей. Инженеры смоделировали данную ситуацию и выяснили, что благодаря новому светофору количество пробок и расход топлива может сократиться.

В октябре специалисты в области беспилотных автомобилей предсказали полный отказ от светофоров в будущем. По словам ученых, это будет связано с появлением автономных транспортных средств и распространением большего числа участков кругового движения.