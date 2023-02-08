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09:48, 8 февраля 2023Мир

Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД

Постпред России Ульянов: тупик на переговорах по СВПД вызовет неконтролируемую эскалацию

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Тупик на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызывает риск неконтролируемой эскалации. Об этом написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter-аккаунте.

«Тупик на переговорах в Вене по восстановлению СВПД чреват неконтролируемой эскалацией», — заявил он.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал СВПД единственным способом остановить ядерную программу Ирана. «Насколько я знаю, у этой сделки нет альтернативы, чтобы попытаться избежать превращения Ирана в ядерную державу», — указал он.

Ранее Ульянов рассказал, что США решили заморозить переговоры с Россией касательно восстановления СВПД по иранской ядерной программе, отметив, что при желании их можно было бы завершить за несколько дней.

Марина Совина
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