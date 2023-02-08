Иран обвинил США в обострении ситуации на Украине

Секретарь СБ Ирана Али Шамхани: ситуация на Украине является следствием политики США

К обострению ситуации на Украине привела политика Соединенных Штатов. В этом страну обвинил секретарь Высшего совета национальной безопасности (СБ) Ирана Али Шамхани, передает РИА Новости.

«События, произошедшие на Украине, являются следствием действий США, сделавших украинский народ жертвой своих целей», — сказал он.

С таким заявлением Али Шамхани выступил на открытии заседания секретарей Совбезов по Афганистану. Встреча проходила в Москве в среду, 8 февраля. Участие в ней приняли представители Ирана, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России. Россию на заседании представляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее сообщалось, что Патрушев заявил о хаосе, который США оставили в Афганистане после вывода войск в 2021 году. По его словам, Запад создал в этой стране крупный очаг нестабильности.

