Патрушев рассказал о деградации Афганистана после «хаоса» США

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане деградирует

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные страны создали крупный очаг нестабильности в Афганистане, ситуация в стране деградирует. Его цитату приводит РИА Новости.

По его мнению, власти страны пожинают «плоды хаоса», оставленного США, которые вывели войска из страны в 2021 году. «Западниками предпринимаются попытки расхитить упомянутые средства, в том числе зарезервировав их часть для выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября, к которым афганский народ, как известно, не причастен», — отметил Патрушев.

На фоне вывода американских войск и солдат союзников по НАТО в 2021 году силы «Талибана» (организация признана террористической в России и запрещена) стали захватывать разные части страны. В августе того же года они захватили Кабул. Правительство бежало, и талибы установили контроль над страной, в результате чего целый ряд инвесторов прекратили вкладываться в местную экономику, а ряд международных организаций прекратили свою работу. Правозащитники регулярно сообщают о нарушении прав человека со стороны талибов.

