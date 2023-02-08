В Дубае запретили криптовалюты с повышенной конфиденциальностью

Дубайский регулятор запретил криптовалюты с повышенной конфиденциальностью

Дубайское управление по регулированию виртуальных активов (Virtual Asset Regulatory Authority, VARA) запретило выпуск и оборот криптовалют, использующих технологии повышения конфиденциальности для обеспечения анонимности их владельцев, следует из опубликованных на сайте регулятора правил для поставщиков услуг виртуальных активов.

Одними из самых крупных цифровых валют, относящихся к этой категории, являются Zcash и Monero. Новые законы определяют криптовалюты с повышенной конфиденциальностью как «тип виртуального актива, который предотвращает отслеживание транзакций или записей о праве собственности через распределенные общедоступные реестры и который [поставщик услуг виртуальных активов] не дополнил смягчающими технологиями или механизмами, позволяющими отследить или идентифицировать собственника».

Как отмечает портал CoinDesk, аналогичные меры уже приняли в ряде стран, в частности, в Японии. Европейский союз также рассматривает возможность запрета токенов, препятствующих отслеживанию владельца.

«Любое сокрытие потоков средств затрудняет обнаружение незаконной деятельности, поэтому неудивительно, что регулирующие органы резко реагируют на такие классы активов и механизмы», — отметила в разговоре с журналистами старший советник по вопросам политики в компании по анализу блокчейнов TRM Labs Анжела Анг.

Новые правила, опубликованные VARA, устанавливают для криптовалютных компаний и эмитентов виртуальных активов требования для получения лицензии на работу в Дубае. Власти эмирата давно работают над привлечением криптовалютных и блокчейн-фирм, так как считают криптоотрасль потенциальным драйвером экономического роста и надеются, что она поможет диверсифицировать доходы, отмечал Bloomberg.