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10:05, 8 февраля 2023Наука и техника

Названа стоимость смартфонов Xiaomi Poco X5 в России

Xiaomi оценила смартфоны Xiaomi Poco X5 и Poco X5 Pro минимум в 22 990 рублей

Фото: Unsplash

Xiaomi анонсировала в России новые смартфоны серии Poсo X5. Об этом сообщается на сайте компании.

В линейку аппаратов вошли модели Poсo X5 и Poco X5 Pro. В компании также назвали минимальную стоимость устройств: базовый Poco X5 оценили в 22 990 рублей, Poco X5 Pro — 28 990 рублей. Продажи телефонов на российском рынке начнутся 9 февраля.

Poco X5 получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц и максимальной яркостью 1200 нит, процессор Snapdragon 695. На передней панели смартфона находится фронтальная камера разрешением 13 мегапикселей. Сзади расположена тройная камера с объективами разрешением 48, 8 и 2 мегапикселя. Девайс вышел с батареей емкостью 5000 миллиампер-часов.

Улучшенный Poco X5 Pro отличается от базовой модели наличием процессора Snapdragon 778G. Также телефон оснащен камерой с объективами разрешением 108, 8 и 2 мегапикселя. Оба аппарата получили минимум 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.

В середине декабря Xiaomi представила новые флагманские смартфоны. В линейку вошли аппараты Xiaomi 13 и 13 Pro, которые получили топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, стереодинамики, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

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Андрей Ставицкий
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