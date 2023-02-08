Молодо выглядящая 48-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

48-летняя блогерша Сильва посоветовала ретинол и солнцезащитный крем ради моложавого лица

Молодо выглядящая женщина зрелого возраста раскрыла секреты своей красоты. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 59,9 тысячи подписчиков.

Так, на размещенных кадрах 48-летняя Мишель Сильва рассказала, что для сохранения моложавого внешнего вида регулярно пользуется солнцезащитным кремом. Помимо этого, героиня публикации посоветовала наносить на лицо средства с ретинолом и витамином С. «На рынке нет ничего более эффективного в борьбе со старением. Это ингредиенты, которые увеличивают выработку коллагена», — пояснила блогерша.

Вдобавок юзерша призналась, что обращается к косметологу за инъекционными процедурами. «Ботокс отлично справляется с разглаживанием морщин и предотвращает образование новых. Препарат позволяет мне выглядеть на 15 лет моложе, однако он не заменяет все вышеперечисленные средства», — высказалась она в заключение.

Ранее в феврале блогерша Ханна Ньюман пообщалась со свекровью и раскрыла секреты ее красоты в пожилом возрасте. На размещенных кадрах 62-летняя женщина рассказала, что регулярно пользуется гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи и сохранения моложавого внешнего вида. Помимо этого, она порекомендовала подписчикам наносить на лицо солнцезащитный крем в любое время года, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.