Блогерша раскрыла секреты красоты 62-летней свекрови с моложавым лицом

62-летняя свекровь блогерши Ньюман использует солнцезащитный крем для моложавой внешности

Блогерша Ханна Ньюман пообщалась со свекровью и раскрыла секреты ее красоты в пожилом возрасте. Соответствующий ролик появился в ее личном TikTok-аккаунте, который насчитывает 62,3 тысячи подписчиков.

Так, на размещенных кадрах 62-летняя героиня публикации рассказала, что регулярно пользуется гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи и сохранения моложавого внешнего вида. Помимо этого, женщина порекомендовала подписчикам наносить на лицо солнцезащитный крем в любое время года, чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. «А еще витамин С разглаживает кожу и осветляет темные пятна, так что его я тоже советую принимать», — заключила она.

Вдобавок инфлюэнсерша уточнила у матери мужа, какие продукты питания помогают ей выглядеть моложе своих лет. По словам женщины, она поддерживает здоровье с помощью свеклы, брокколи и брюссельской капусты. «И, конечно, я очень много двигаюсь», — призналась она.

Ранее, в январе, 72-летняя мать блогерши Мичико раскрыла неожиданный секрет своей красоты. Она заверила, что для достижения моложавого внешнего вида необходимо протирать кожу банановой кожурой.