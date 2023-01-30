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10:52, 30 января 2023Ценности

Молодо выглядящая 72-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет своей красоты

72-летняя мать блогерши Мичико протирает кожу банановой кожурой против морщин

Кадр: видео @dr.mamina

Молодо выглядящая женщина пожилого возраста раскрыла неожиданный секрет своей красоты. Соответствующим видео поделилась ее дочь в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 923 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах 72-летняя мать блогерши Мичико (фамилия неизвестна) продемонстрировала подписчикам свое лицо, на котором отсутствуют морщины. Она рассказала, что для достижения моложавого внешнего вида необходимо протирать кожу банановой кожурой. «Вот такой у меня простой совет», — сказала она в ролике.

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Подписчики, в свою очередь, восхитились внешностью женщины в комментариях под публикацией. «Неужели вам действительно 72? Вы выглядите максимум на 40 или 50», «Я потрясена ее возрасту», «Королева!» — написали они.

Ранее программист Брайан Джонсон потратил многомиллионное состояние на свой внешний вид и раскрыл секрет молодости. 45-летний мужчина рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем.

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Екатерина Ештокина
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