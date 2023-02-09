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11:11, 9 февраля 2023Ценности

Киркорова сравнили с Аллегровой на новом видео после пластики лица

Певец Филипп Киркоров показал лицо после пластики и подвергся критике в сети

Кадр: @fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров показал внешность после пластической операции на лице и подвергся критике в сети. Соответствующие видео и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летний исполнитель опубликовал превью клипа к новой песне «Если ты уйдешь», написанной специально к еще не вышедшему на экраны фильму «Нюрнберг». На размещенных кадрах артист запечатлен за стеклом с голубыми линзами, при этом видно, что он стал блондином. Вдобавок стилисты уложили его волосы длиной до плеч волнами.

Подписчики не оценили внешний вид Киркорова и сравнили его с певицей Ириной Аллегровой в комментариях под постом. «Сначала подумал Аллегрова, потом пригляделся — Николаев, и только потом понял, что Алла Борисовна», «Бородатая женщина? Где-то я уже это видела», «Кто это?», «А что с волосами случилось?», «Думала Кончита Вурст», — высказывались они.

В январе Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». Таким образом артист признался, что обратился за помощью к хирургу осознанно.

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Карина Черных
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