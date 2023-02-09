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13:36, 9 февраля 2023Мир

В России отреагировали на выступление Зеленского на саммите ЕС

Депутат Журова: выступление Зеленского на саммите ЕС нужно для объяснения поставок оружия

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского союза (ЕС) необходимо для объяснения поставок западного оружия Украине, убеждена первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на запланированную встречу.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Европейского союза (ЕС) совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встречаться им нужно для того, чтобы объяснить гражданам Евросоюза, зачем страны поставляют оружие на Украину. Цель в этом

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Люди на Западе начинают спрашивать: а что происходит? Почему отправлено столько оружия? А сколько еще надо? А может ли потребоваться, чтобы наших граждан призывали? Понятно, что сейчас нужно поддерживать эту тему информационно», — заявила Журова.

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Помимо этого, Зеленский может поднять вопрос об участии спортсменов из России в Олимпиаде, отметила депутат.

«Я допускаю, что сейчас он попросит еще не допускать россиян на Олимпиаду. Потому что со стороны Америки пошли телодвижения, чтобы нас как раз допустили. Я не думаю, что Зеленскому это нравится. Он будет использовать любую площадку, чтобы и эту тему отыгрывать», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Зеленский отправился в Брюссель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вечером 8 февраля он прилетел в Париж на встречу с французским главой и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Украинский президент прибыл во Францию из Лондона, где 8 января также провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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Варвара Кошечкина
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