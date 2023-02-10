Стало известно о еще одной попавшей под завалы в Турции российской семье

«Москва 24»: в Хатае под завалами могут находиться супруги Корниникова и Фарид с ребенком

В турецком городе Хатае под завалами может находиться еще одна российская семья с ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва 24».

33-летние семейная пара Екатерина Корниникова и Икмет Фарид, а также их дочь Виктория и бабушка могли попасть под завалы жилого дома в городе Хатай на юге страны. Как стало известно изданию, супруги в последний раз выходили на связь перед землетрясением, сейчас их дом полностью разрушен.

Близкие супругов надеются, что все члены семьи живы. Официальной информации о произошедшем пока нет.

Ранее в феврале сообщалось о семейной паре россиян Аталае и Ирине Эрйетли, которые с двумя малолетними детьми оказались заблокированы внутри разрушенного здания в городе Хатай на юге Турции. Российские спасатели выехали на место обрушения здания, однако найти их живыми не удалось: мать и двух детей обнаружили без признаков жизни. Поиски отца продолжаются.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674, еще 72 879 человек получили ранения. За последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.