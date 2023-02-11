Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:53, 11 февраля 2023Культура

Лидер группы Coldplay назвал Рианну лучшей певицей всех времен

Cолист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин назвал Рианну лучшей певицей всех времен

Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Cолист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин назвал барбадосскую певицу Рианну лучшей певицей всех времен в преддверии ее грядущего шоу на Супербоул (Super Bowl). Об этом пишет Page Six.

«Нужно быть идиотом, чтобы не признать, что она лучшая певица всех времен», — сказал Мартин о Рианне. Он также признался, что не очень хорошо знает певицу, и назвал себя большим фанатом исполнительницы. «Мы выступали с ней несколько раз, и она все реже и реже просто поет, что делает это событие еще более особенным, и странным образом показывает, что она действительно, действительно хочет это делать», — добавил фронтмен Coldplay.

Ранее Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования Супербоул. Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
Сын госпитализированного Бориса Щербакова рассказал о состоянии отца
В Белом доме предрекли ужесточение боевых действий на Украине весной
Медведев назвал апогеем «цирка уродов» встречу Зеленского с королем Англии
Известный блогер вспомнила о столкновениях с ксенофобией в собственном доме
В Турции сравнили первые два землетрясения со взрывом 500 атомных бомб
Медведев сравнил США с Зевсом и предрек повторение мифа о похищении Европы
Лидер группы Coldplay назвал Рианну лучшей певицей всех времен
Глава МИД ФРГ заявила об отсутствии обсуждения поставок Украине боевых самолетов
В ДНР назвали СВО операцией по спасению миллионов мирных жителей Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.