Лидер группы Coldplay назвал Рианну лучшей певицей всех времен

Cолист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин назвал Рианну лучшей певицей всех времен

Cолист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин назвал барбадосскую певицу Рианну лучшей певицей всех времен в преддверии ее грядущего шоу на Супербоул (Super Bowl). Об этом пишет Page Six.

«Нужно быть идиотом, чтобы не признать, что она лучшая певица всех времен», — сказал Мартин о Рианне. Он также признался, что не очень хорошо знает певицу, и назвал себя большим фанатом исполнительницы. «Мы выступали с ней несколько раз, и она все реже и реже просто поет, что делает это событие еще более особенным, и странным образом показывает, что она действительно, действительно хочет это делать», — добавил фронтмен Coldplay.

Ранее Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования Супербоул. Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.