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22:50, 11 февраля 2023Бывший СССР

На Украине захотели разрешить назначать военного на должность министра обороны

В Раде готовят законопроект, позволяющий назначить военного на должность министра обороны

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая в интервью «Украинской правде» рассказала о подготовке фракцией законопроекта, который позволит назначать военного на должность министра обороны страны в случае военного положения.

«Мы обсудили сразу, что может быть правка о назначении (военного министром обороны — прим. «Ленты.ру») в условиях военного положения», — заявила она.

По ее словам, изменения были проработаны в рамках большого законопроекта. Безуглая уточнила, что фракция хочет устроить голосование по принятию данных изменений в срочном порядке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел нового главу МВД страны Игоря Клименко в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В составе совета также утверждается глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, а членство погибшего при крушении вертолета экс-главы МВД Дениса Монастырского было прекращено.

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Марина Совина
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