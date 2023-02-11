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14:36, 11 февраля 2023Россия

Путин наградил помогавшего увести состав с Крымского моста после теракта мужчину

Путин наградил мужчину, который помог увести горящий состав с Крымского моста после взрыва
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил помощника машиниста, который помог увести часть горящего состава с Крымского моста после теракта. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что медалью «За отвагу» награжден помощник машиниста тепловоза цеха эксплуатации локомотивов Керческого участка эксплуатации Виктор Прошин.

Помимо этого, глава государства наградил других пожарников и железнодорожников, которые проявили мужество и отвагу при ликвидации последствий теракта в Крыму. В частности, орденами Мужества награждены работники пожарных поездов Александр Невзоров, Александр Усовский и Сергей Щенятский.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины

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Анастасия Шейкина
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