Чехия отказалась разрывать дипотношения с Россией

Премьер Чехии Фиала: Прага не намерена полностью прекращать дипотношения с Москвой

Прага отказывается разрывать дипломатические отношения с Москвой. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает РИА Новости.

«Чехия имеет минимальные дипломатические отношения с Россией. Я не думаю, что мы должны полностью прекратить их», — сказал он.

По словам политика, в Праге могут подумать о таком развитии событий, однако смысла в прекращении дипотношений Чехия не видит. «Какие-то связи всегда должны работать. В России много чешских граждан», — напомнил Фиала.

Ранее замглавы МИД Чехии Мартин Дворжак высказался о возможной высылке российского посла из республики по примеру стран Балтии. Такой шаг политик назвал тяжелым оружием, подчеркнув, что время для него еще не пришло.