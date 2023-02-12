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19:51, 12 февраля 2023Мир

В МИД Чехии прокомментировали вопрос высылки российского посла

Замглавы МИД Чехии: время для высылки российского посла «еще не пришло»

Фото: Shutterstock

Время для высылки российского посла из Чехии по примеру стран Балтии «еще не пришло», прокомментировал заместитель руководителя министерства иностранных дел республики Мартин Дворжак в эфире Чешского телевидения.

Дворжак назвал высылку дипломатов самым тяжелым оружием и отметил, что использовать его власти пока не собираются. Однако такой сценарий не исключается.

По словам замглавы МИД, Россия может предпринять действия, которые потребуют более решительных ответных мер.

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Петр Фиала и президент Украины Владимир Зеленский обсудили поставку генераторов Киеву. Фиала подчеркнул, что Прага продолжит оказывать Киеву помощь, включая военную, а также поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры.

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Илона Палей
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