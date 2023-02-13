Экс-заключенный назвал возможную причину отказа Ефремова от смягчения наказания

Экс-заключенный ИК-4 предположил, что Ефремова попросили остаться и пообещали за это УДО

Бывший заключенный колонии, в которой отбывает наказание Михаил Ефремов, назвал возможную причину отказа актера от смягчения наказания. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, уже в этом году актер может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Однако получить УДО сложнее, чем принудительные работы. Часто осужденные не просят сразу досрочного освобождения, так как в случае отказа подавать новое ходатайство можно будет только через полгода. По мнению юриста Андрея Гривцова, Ефремов понял, что его шансы получить УДО очень высоки благодаря активной деятельности в колонии.

Экс-заключенный предположил, что актера попросили остаться в белгородской ИК-4. «Пока он там, они разные творческие проекты реализуют, конкурсы выигрывают. Так что договорились, что он останется и гарантированно уйдет на УДО, как только срок подойдет», — объяснил мужчина.

23 января стало известно, что Ефремов попросил суд заменить тюремное заключение на принудительные работы. Родственница погибшего в аварии Татьяна Захарова также заявила, что не возражает против освобождения актера из колонии. Однако сегодня стало известно, что актер решил сам отозвать ходатайство.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.