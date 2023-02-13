ЕС заявил об отсутствии решений по нахождению своих граждан в России

Представитель ЕС Стано: Евросоюз не принимал решений по нахождению своих граждан в России

Европейский союз (ЕС) пока не принимал решений по нахождению на территории России граждан стран, входящих в объединение. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.

Чиновник высказался на фоне призыва посольства США в Москве к гражданам о необходимости покинуть Россию. Он подчеркнул, что этот вопрос находится в компетенции стран-членов сообщества, так как это рекомендации в области консульских вопросов.

«Но каких-либо общих уже принятых решений или координации на уровне ЕС по этому вопросу нет», — уточнил Стано.

Ранее в американском посольстве в Москве заявили, что гражданам США, находящимся на территории России, рекомендовано срочно покинуть страну из-за риска мобилизации. В дипмиссии предположили, что власти РФ могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.