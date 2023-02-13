Россиянин обстрелял попытавшегося изнасиловать знакомую в переходе мужчину

В Петербурге россиянин обстрелял мужчину, попытавшегося изнасиловать женщину в переходе

В Петербурге местный житель обстрелял мужчину, который попытался изнасиловать женщину. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что в ночь на 12 февраля насильник напал на женщину в подземном переходе. Ей на помощь пришел знакомый, который несколько раз выстрелил в злоумышленника из травматического пистолета. Истекающий кровью мужчина обратился в круглосуточный магазин, откуда его госпитализировали. У него насчитали три огнестрельных ранения, а также выявили алкогольную интоксикацию.

Жертва нападения написала на мужчину заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Также правоохранители изъяли пистолет у стрелявшего и отпустили его под обязательство о явке.